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В Курской области проводятся противоклещевые обработки

Сегодня, 08:10
В Курской области проводятся противоклещевые обработки
В медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 915 курян, в том числе 267 детей - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В области проводят акарицидные обработки, их площадь уже превысила 210 гектаров. Специалисты напоминают: необходимо позаботиться об индивидуальной защите при посещении дач и лесов. Если клещ присосался к коже, следует обратиться в медицинское учреждение за помощью. Извлеченного клеща необходимо доставить в лабораторию на исследование. В Курской области исследовать клещей на зараженность возбудителями можно в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, которая работает ежедневно по адресу: Курск, ул. Почтовая, 3. 

 

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