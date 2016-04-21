В Курской области проводятся противоклещевые обработки

В медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 915 курян, в том числе 267 детей - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В области проводят акарицидные обработки, их площадь уже превысила 210 гектаров. Специалисты напоминают: необходимо позаботиться об индивидуальной защите при посещении дач и лесов. Если клещ присосался к коже, следует обратиться в медицинское учреждение за помощью. Извлеченного клеща необходимо доставить в лабораторию на исследование. В Курской области исследовать клещей на зараженность возбудителями можно в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, которая работает ежедневно по адресу: Курск, ул. Почтовая, 3.











