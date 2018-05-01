Студент пытался дать взятку следователю, ведущему дело отца

21-летний студент курского ВУЗа обвиняется в покушении на дачу взятки. Как пояснили в прокуратуре, следователи занимались уголовным делом в отношении жителя Курска. Он пытался дать взятки сотруднику ГИБДД. Узнав об этом, сын обвиняемого решил помочь. Для этого он пришел в кабинет к следователю и предложил 15 тысяч рублей за объективное расследование уголовного дела. Следователь отказался от денег, молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в суд.