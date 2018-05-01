Председатель Центрально-Черноземного банка встретился с врио губернатора Воронежской области

Состоялась рабочая встреча врио губернатора Воронежской области Александра Гусева с Председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимиром Салминым.

Владимир Викторович проинформировал главу региона о результатах деятельности Центрально-Черноземного банка за первый квартал 2018 года. Был отмечен рост такого важного показателя, как чистый комиссионный доход. Это говорит об активизации как самого банка, так и населения в плане потребления услуг. В целом наблюдается положительная динамика развития. Также речь шла о планах Центрально-Черноземного банка до конца текущего года превзойти свой финансовый результат прошлого года.

В ходе беседы главой региона был поднят вопрос об активизации инвестиционной составляющей работы банка на территории Воронежской области. В свою очередь, Владимир Салмин рассказал о проектах, которые уже реализуются или планируются к запуску.

Врио губернатора обозначил ряд перспективных отраслей и направлений, где можно было бы развивать сотрудничество.

Была затронута и тема государственно-частного партнерства. В этой связи Владимир Салмин рассказал о реконструкции котельных и теплосетей в Лисках и Россоши.

Кроме того, Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк и глава региона договорились об активизации процесса по изучению практики внедрения нового проекта «Безналичный мир».

На сегодняшний день в обороте розничной торговли Воронежской области доля оплаты банковской картой ниже, чем в среднем по России. Проект направлен на то, чтобы стимулировать граждан использовать безналичные операции во всех сферах деятельности: в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, в общественном транспорте, при оплате государственных услуг (МФЦ и ЗАГС), услуг ЖКХ и штрафов ГИБДД, при приобретении различных товаров и т.д.

Предложение банка – обеспечить 50%-ную долю безналичных платежей в обороте розничной торговли Воронежской области.

Александр Гусев и Владимир Салмин обсудили возможность создания совместной рабочей группы по глубокой проработке данного вопроса.

В завершение встречи Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин сообщил о проведении Зеленого марафона «Бегущие сердца», старт которого намечен на 27 мая. Одновременно он пройдет в 56 городах России, в том числе и в Воронеже.