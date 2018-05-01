У курян изъяли 453 единицы оружия

Курские Росгвардейцы проверяют владельцев оружия. Их в нашем регионе - более 36 тысяч, в пользовании курян находится более 51 тысячи единиц огнестрельного оружия. Только в 2018-м росгвардейцы выявили более 800 нарушений. В основном они связаны с правилами хранения гражданского огнестрельного оружия и сроков его перерегистрации. Изъяты 453 единицы оружия, аннулировано 157 лицензий и разрешений. Жители Курска и области потеряли 17 единиц оружия. По каждому факту проведена проверка, владельцы оружия привлечены к административной ответственности. Их разрешения на хранение и ношение оружия аннулированы.