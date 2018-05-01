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Под Курском иномарка после столкновения с микроавтобусом улетела в кювет

Сегодня, 12:54
Под Курском иномарка после столкновения с микроавтобусом улетела в кювет
Под Курском иномарка после столкновения с микроавтобусом улетела в кювет. Авария произошла утром 22 мая в километре от Курска в сторону Анпилогово. Не исключено, что причиной ДТП стал опустившийся туман. По данным Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса «Луидор», выезжая со второстепенной автодороги, не предоставил преимущество автомобилю «Фольксваген Пассат», двигавшемуся по главной дороге. После столкновения легковушка вылетела с трассы и врезалась в дерево. 21-летнего водителя «Фольксвагена» с травмами доставили в больницу.

 

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