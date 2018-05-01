Курский пенсионер перечислил мошенникам миллион

Курский пенсионер передал мошенникам почти миллион рублей. Как рассказали в УМВД, с пожилым мужчиной в течение месяца несколько раз выходили на связь по телефону неизвестные люди. Собеседники представились сотрудниками контролирующих органов. Разговор шёл о крупной компенсации за покупку лекарств, которая якобы положена курянину. Ему рассказали, что фирма, которая торговала таблетками, работала незаконно, и сейчас ведётся следствие. Более 10 лет назад мужчина действительно заказывал дорогостоящие препараты, которые не помогли. Он с радостью согласился получить компенсацию в 500 тысяч рублей. Чтобы произвести выплату, незнакомцы предложили перечислить им деньги на открытие специального банковского счёта. После этого сообщили, что необходимо заплатить за страхование перевода. Всё потраченное обещали возместить. Когда мошенники поняли, что потерпевший верит всему сказанному и готов платить, они придумывали новые предлоги для выкачивания денег. Так мужчина перечислил аферистам все сбережения – более 950 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищет полиция.



