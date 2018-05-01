Куряне пытались украсть дорожное ограждение

Курская полиция установила подозреваемых в попытке кражи металлического тросового ограждения с дороги. О том, что с трассы исчезли металлические конструкции, сообщил дорожный служащий, работавший на данном участке. Он же нашел более ста метров тросов в кювете. Полицейским удалось вычислить двоих подозреваемых, ими оказались жители Курска 28 и 29 лет. Ограждения они спиливали ночью. Забрать их собирались спустя сутки, чтобы не привлекать внимания свидетелей. Металл предназначался для дальнейшей продажи. Часть неповрежденных тросов, пригодных для использования, уже восстановлена. Возбуждено уголовное дело.



