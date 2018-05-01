поиск по сайту
 

Куряне пытались украсть дорожное ограждение

Сегодня, 16:55
Куряне пытались украсть дорожное ограждение
Курская полиция установила подозреваемых в попытке кражи металлического тросового ограждения с дороги. О том, что с трассы исчезли металлические конструкции, сообщил дорожный служащий, работавший на данном участке. Он же нашел более ста метров тросов в кювете. Полицейским удалось вычислить двоих подозреваемых, ими оказались жители Курска 28 и 29 лет. Ограждения они спиливали ночью. Забрать их собирались спустя сутки, чтобы не привлекать внимания свидетелей. Металл предназначался для дальнейшей продажи. Часть неповрежденных тросов, пригодных для использования, уже восстановлена. Возбуждено уголовное дело.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама