В Курской области отменили особый противопожарный режим

Губернатор Курской области подписал постановление об отмене на территории региона особого противопожарного режима, который действовал с 7 мая. Как пояснили в пресс-службе МЧС, это стало возможно благодаря прошедшим дождям, которые значительно снизили класс пожарной опасности.

Напомним, особый противопожарный режим был введен 7 мая в связи с тем, что практически во всех муниципальных образованиях региона установился 4-й класс пожарной опасности. Было запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов.



