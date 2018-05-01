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В Курской области отменили особый противопожарный режим

Сегодня, 17:00
В Курской области отменили особый противопожарный режим
Губернатор Курской области подписал постановление об отмене на территории региона особого противопожарного режима, который действовал с 7 мая. Как пояснили в пресс-службе МЧС, это стало возможно благодаря прошедшим дождям, которые значительно снизили класс пожарной опасности.
Напомним, особый противопожарный режим был введен 7 мая в связи с тем, что практически во всех муниципальных образованиях региона установился 4-й класс пожарной опасности. Было запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов. 

 

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