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Депутата, не задекларировавшего 27 квартир, не могут лишить мандата

Сегодня, 17:21
Депутата, не задекларировавшего 27 квартир, не могут лишить мандата
Курского депутата от  КПРФ Игоря Астапова, не задекларировавшего 27 квартир, не могут лишить мандата. Он на заседание облдумы не пришел, хотя именно сегодня законотворцы по идее должны были исполнить решение коллегии областного суда, вынесенное в конце апреля. Однако региональный парламент не смог лишить Астапова депутатского мандата. Как  пояснил спикер облдумы Николай Жеребилов, в  регламенте, по которому работает местный законодательный орган, нет соответствующего пункта. За разъяснениями депутаты обратились все в ту же коллегию областного суда. «Мы попросили разъяснить нам, как выполнить данное решение суда, и подали кассационную жалобу», - сообщил председатель парламента.

 

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