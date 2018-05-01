Молочную кухню в Железногорске отремонтируют

Ремонт на детской молочной кухне Железногорска начнется в июне. В списке работ обновление входа, замена окон, установка электроподъемника для мам с колясками, ремонт внутренних помещений. Приобретут новый котел, современные электрические плиты, термостат и другое оборудование. Обновленная молочная кухня откроется в августе. Необходимые для модернизации средства — 2 миллиона 200 тысяч рублей — выделяет инвестор. Молочная кухня – важный для Железногорска объект. В Курской области сохранилось всего две таких организации, производящие для малышей натуральные молочные продукты: кефир, молоко, творог и биолакт.



