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Молочную кухню в Железногорске отремонтируют

Вчера, 08:07
Молочную кухню в Железногорске отремонтируют
Ремонт на детской молочной кухне Железногорска начнется в июне. В списке работ обновление входа, замена окон, установка электроподъемника для мам с колясками, ремонт внутренних помещений. Приобретут новый котел, современные электрические плиты, термостат и другое оборудование. Обновленная молочная кухня откроется в августе. Необходимые для модернизации средства — 2 миллиона 200 тысяч рублей — выделяет инвестор. Молочная кухня – важный для Железногорска объект. В Курской области сохранилось всего две таких организации, производящие для малышей натуральные молочные продукты: кефир, молоко, творог и биолакт.

 

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