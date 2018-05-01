Мошенники подменили пенсионерке 100 тысяч рулей билетами «Банка приколов»

В полицию обратилась жительница Железногорска, которая сообщила, что у ее матери обманом похитили крупную сумму денег. Возле 93-летней пенсионерки на улице остановилась машина. Пассажиры – неизвестные ей мужчина и женщина - обратились к ней с вопросами. Сути вопросов женщина не поняла, лишь уяснила, что они не местные и у них проблемы. Они попросили пенсионерку предоставить им сберкнижку с нулевым остатком для своих нужд. Для этого необходимо проехать в банк и снять со счета средства. Бабушка доверчиво согласилась. Пожилая женщина отправилась с незнакомцами в ближайшее отделение банка и сняла 100 тысяч рублей. Пока злоумышленники подвозили пенсионерку до дома, они подменили полученные ею деньги билетами «Банка приколов».

Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемых. Это уже второе подобное преступление в регионе за последнее время. Курян призывают быть бдительными.



