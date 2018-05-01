Центрально-Черноземный банк поздравляет предпринимателей с профессиональным праздником

26 мая в нашей стране будет отмечаться День российского предпринимательства. Сегодня из 125 тыс. корпоративных клиентов, обслуживаемых Центрально-Черноземным банком, более 110 тыс. являются представителями малого бизнеса. Сбербанк в качестве партнера выбирают более 70% всех вновь зарегистрированных предприятий и предпринимателей на территории нашего региона. Это свидетельствует о высоком доверии к продуктам и услугам Центрально-Черноземного банка, а также к качеству обслуживания клиентов.

- В Сбербанке высоко ценят время своих клиентов, поэтому создают для их бизнеса гибкие и удобные схемы кредитования, развивают новые технологии, повышают качество офисного сервиса. Пакеты услуг Сбербанка постоянно совершенствуются, их линейка обновляется в зависимости от потребностей бизнеса, - отметила заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Ивлева.

Использование технологий Big Data позволило Сбербанку первым запустить роботизированный процесс открытия счета, что значительно экономит время клиентов. С этой целью также реализована услуга «Выездной клиентский менеджер», которая позволяет открывать счет без посещения офиса банка. В ближайшее время планируется запуск сервиса по курьерской доставке бизнес-карт клиентам.

Наряду с банковскими сервисами при открытии расчетного счета для малого бизнеса реализованы инновационные технологии поддержки бизнеса. Например, Сбербанк предоставляет до 120 тыс. руб. на создание сайта в интернете (myTarget, Google adwards, Яндекс Директ). Для подбора персонала компании реализована возможность бесплатного поиска вакансии, обеспечен бесплатный доступ на неделю ко всем ресурсам площадки HeadHunter. Недавно запущен сервис автоматизированной оплаты налогов для предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Все налоги и взносы рассчитываются автоматически, а пользователю остается только подтвердить платежное поручение, которое сформировал банк, и готовую декларацию отправить через интерфейс сервиса. Клиентам доступен пакет услуг «Личный юрист» для оперативного решения любых юридических вопросов.

Уникальным предложением Сбербанка сегодня является предоставление в аренду смарт-терминалов «Эвотор» - современного технологичного оборудования для розничной торговли. Это существенно снижает первоначальные затраты клиента.

- От всей души поздравляю наших партнеров с Днем российского предпринимательства! Хочу еще раз подчеркнуть важность этого сектора для экономики региона и страны в целом. Благодарю вас за сотрудничество, за совместный поиск решений. Ваше доверие побуждает Сбербанк двигаться вперед, дает стимул становиться лучше, - поздравил предпринимателей Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.



