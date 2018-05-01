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Школьники летом могут зарабатывать по 400 рублей в день

Вчера, 11:36
Школьники летом могут зарабатывать по 400 рублей в день
В Курске работает молодежная биржа труда, где школьники от 14 лет могут найти себе подработку на лето. Самые популярные вакансии — промоутер, расклейщик листовок, оператор call-центра, специалист прямых продаж. В среднем работодатели готовы платить 300-400 рублей за неполный рабочий день. Но можно заработать и больше. Как пояснили на бирже труда, есть вакансия продавца кваса и лимонада. Там оплата 500 рублей в день. Правда, соискатель должен быть не младше 17 лет. 
Пик обращений подростков приходится на летние каникулы. Полный список вакансий для школьников сформируют к 1 июня, его разместят на официальном сайте birzha-kursk.ru в разделе «Соискателю», либо в открытой группе «Городская молодежная биржа труда» в социальной сети «ВКонтакте» под рубрикой «Работа летом».

 

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