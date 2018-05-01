Бывшему замначальника налоговой службы Курска вынесли приговор за взятку

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего бывшего заместителя начальника Инспекции Федеральной налоговой службы России по Курску. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере. Как пояснили в прокуратуре, к налоговику обратился местный житель с просьбой помочь избежать ответственности за налоговое правонарушение его знакомому - генеральному директору коммерческой фирмы. Сотрудник налоговой службы за свои услуги потребовал 500 тысяч рублей. Деньги он получил, однако у коммерсанта всё равно арестовали счета. Сумма взыскания штрафов и налогов превысила 6 миллионов рублей. Тогда бизнесмен сообщил о нечистом на руку сотруднике налоговой в правоохранительные органы.

Суд приговорил взяточника к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу 1,5 млн. руб. Помимо этого, в течение 2 лет бывший сотрудник налоговой лишен права занимать руководящие должности на государственной службе. Кроме того у подсудимого конфисковали имущество на сумму, равную размеру взятки.

Приговор в законную силу не вступил.