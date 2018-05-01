Во льговских магазинах торговали просроченными полуфабрикатами

В магазинах Льговского района сотрудники Россельхознадзора при внеплановой проверке выявили нарушения ветеринарного законодательства. Так, в морозильных камерах торговых точек, принадлежащих ИП, обнаружили свинину и котлеты в панировке без информации от изготовителя о датах выработки, сроках годности и условиях хранения. Кроме того, ревизоры нашли просроченные котлеты, пельмени и свиные субпродукты. Эта продукция могла причинить вред жизни и здоровью потребителей. Небезопасные полуфабрикаты общим весом более 24 кг сняли с реализации для дальнейшей утилизации. Индивидуальный предприниматель и продавцы магазинов привлечены к административной ответственности в виде штрафов.