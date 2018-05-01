поиск по сайту
 

Курян приглашают отметить Троицу на Ермошкином озере

Вчера, 13:49
Курян приглашают отметить Троицу на Ермошкином озере
27 мая - Троица. Праздник ещё называют «Зеленые святки». Он символизирует собой начало лета, прославление процветающей природы. Для курян отметить праздник приглашают на Ермошкином озере. В программе - обрядовое театрализованное действие, основанное на традиционной культуре славянского народа с элементами фольклора, концерт, русские народные игры и выставка изделий народных промыслов «Русь мастеровая». Начало "Зеленых святок" на Ермошкином озере в воскресенье в 14 часов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама