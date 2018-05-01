Курян приглашают отметить Троицу на Ермошкином озере

27 мая - Троица. Праздник ещё называют «Зеленые святки». Он символизирует собой начало лета, прославление процветающей природы. Для курян отметить праздник приглашают на Ермошкином озере. В программе - обрядовое театрализованное действие, основанное на традиционной культуре славянского народа с элементами фольклора, концерт, русские народные игры и выставка изделий народных промыслов «Русь мастеровая». Начало "Зеленых святок" на Ермошкином озере в воскресенье в 14 часов.



