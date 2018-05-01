Из-за долгов выехать из страны не могут 52 тысячи курян

Почти 52 тысячи жителей Курской области из – за долгов не могут выехать из страны - сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов. Некоторые, узнав о наложенных ограничениях, поспешили погасить долги. Так удалось взыскать 106 миллионов рублей. Приставы напомнили: прежде, чем планировать отпуск или деловую поездку за границу, во избежание неприятных ситуаций необходимо оплатить все имеющиеся долги. Сделать это можно всего за несколько минут через официальный сайт ведомства.