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Из-за долгов выехать из страны не могут 52 тысячи курян

Вчера, 14:08
Из-за долгов выехать из страны не могут 52 тысячи курян
Почти 52 тысячи жителей Курской области из – за долгов не могут выехать из страны - сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов. Некоторые, узнав о наложенных ограничениях, поспешили погасить долги. Так удалось взыскать 106 миллионов рублей. Приставы напомнили:  прежде, чем планировать отпуск или деловую поездку за границу, во избежание неприятных ситуаций необходимо оплатить все имеющиеся долги. Сделать это можно всего за несколько минут через официальный сайт ведомства.

 

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