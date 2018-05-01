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В Курске снова попытаются продать «дом Малевича» за 1 рубль

Сегодня, 08:04
В Курске снова попытаются продать «дом Малевича» за 1 рубль
В Курске снова попытаются продать «дом Малевича» за 1 рубль. Об этом сообщает 46ТВ со ссылкой на главного архитектора Курска Виктора Казьмина. Напомним, в строении №17 по улице Почтовой художник Казимир Малевич не жил. Это здание является домом купца Безходарного, однако в народе его продолжают называть «домом Малевича». Он объявлен объектом культурного наследия регионального значения. Так как денег на приведение его в порядок у муниципальных властей нет, они пытались продать его с аукциона всего за 1 рубль. Однако желающих приобрести разваливающийся дом не нашлось. Стало известно, что город повторит попытку. Цена та же - 1 рубль. Новый собственник будет обязан провести работы по сохранению и восстановлению фасада. 

 

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