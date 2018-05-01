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Курская таможня передаст культурные ценности белгородскому музею

Сегодня, 08:11
Курская таможня передаст культурные ценности белгородскому музею
Сегодня в Белгородском государственном историко - краеведческом музее состоится церемония передачи культурных ценностей, задержанных Курской таможней. Музейный фонд пополнится 19 предметами. Среди них металлический футляр для немецкого противогаза образца 1938 года. Относится к снаряжению вермахта Германии. Его нашли в вещах гражданина Чехии, который ехал из Украины в Россию. У гражданки Украины изъяли швейную машинку SINGER начала XX века. У другого украинца нашли 12 старинных монет. Помимо копеек, отчеканенных в императорской России, в его коллекции были французская монета 5 сантим Наполеона III и 10 пфеннигов 1911 года императорской Германии. В личных вещах жителя Пермского края обнаружили 10 центов США 1908 года выпуска. Незнанием таможенного законодательства объяснил недекларирование книг «Атласъ по Анатомiи Человека» 1907 года выпуска и «Латинско - Русский Словарь» 1889 года наш соотечественник, возвращавшийся домой из Украины. Среди находок, которые попадут в музей Белгорода, -  старинный оклад иконы, три печатных издания 1884 года, в том числе «Евангелие» и «Псалтырь».
Управлением Минкультуры России по Центральному федеральному округу было принято решение о передаче всех конфискованных культурных ценностей  на ответственное хранение  в Белгородский государственный  историко - краеведческий музей.

 

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