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В Курске за день сбили двух детей

Вчера, 15:23
В Курске за день сбили двух детей
23 мая в Курске под колесами автомобилей оказались двое детей. Первое ДТП произошло примерно в 15:30 на перекрестке улиц Заводская и Пигорева. Водитель автомобиля «Опель Астра» допустил наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок в сопровождении матери переходил дорогу вне пешеходного перехода. Девочку с ранением доставили в больницу.
Вечером того же дня возле дома №39 по проспекту Дериглазова водитель «Хендай Солярис» во дворе наехал на 7-летнюю девочку. Она выбежала на дорогу. Ее с травмами отправили в медучреждение. 

 

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