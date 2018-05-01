В Курске за день сбили двух детей

23 мая в Курске под колесами автомобилей оказались двое детей. Первое ДТП произошло примерно в 15:30 на перекрестке улиц Заводская и Пигорева. Водитель автомобиля «Опель Астра» допустил наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок в сопровождении матери переходил дорогу вне пешеходного перехода. Девочку с ранением доставили в больницу.

Вечером того же дня возле дома №39 по проспекту Дериглазова водитель «Хендай Солярис» во дворе наехал на 7-летнюю девочку. Она выбежала на дорогу. Ее с травмами отправили в медучреждение.



