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По Курской области в честь 300-летия полиции проедут ретро-автомобили

Сегодня, 08:04
По Курской области в честь 300-летия полиции проедут ретро-автомобили
Сегодня из Курска стартует автопробег, посвященный 300-летию российской полиции. Он завершится в Рыльске – на родине нашего выдающегося земляка, министра императорской полиции Сергея Вязмитинова. В автопробеге будут задействованы 13 ретро-автомобилей, а также спецтранспорт подразделений полиции. Участники стартуют от Красной площади в 10 утра, далее колонна проследует по улице Ленина до мемориала павших в годы Великой Отечественной войны, где пройдет возложение цветов. После этого сотрудники посетят поселок Прямицыно Октябрьского района, где к колонне присоединятся новые участники. Завершится автопробег в Рыльске. Отсюда родом Сергей Кузьмич Вязмитинов – министр полиции Российской империи, руководивший ведомством во время Отечественной войны 1812 года. На родине нашего земляка откроют посвященную ему экспозицию в местном музее. После этого состоится праздничный концерт.

 

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