Минобороны России провело учения на Курской АЭС

Сегодня в районе расположения Курской АЭС проведено командно-штабное учение «Организация межведомственного взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на КуАЭС».

В учениях приняли участие руководители и персонал Курской АЭС, военнослужащие и техника войск радиационной, химической и биологической защиты, противоаварийные формирования Курской АЭС, представители органов местного самоуправления, региональные силы и средства МЧС, внутренних дел, федеральной службы войск Национальной гвардии России, Федерального медико-биологического агентства. В ходе КШУ отработаны вопросы взаимодействия и практические действия при ликвидации чрезвычайной ситуации на атомной станции, проверена работоспособность каналов связи между участниками учения. При выполнении задач учения были использованы современная техника и вооружение, в том числе новая универсальная тепловая машина специальной обработки (УТМ), а также РХМ-6, АРС-14КМ, УССО, ТМС-65У, личный состав показал экипировку современных спецкостюмов «Нерехта».

Курская АЭС представила передвижные радиологическую и химическую лаборатории, лабораторию автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, подвижный пункт управления и аварийно-спасательный автомобиль.

Как отметил по итогам учения начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Игорь Кириллов, нет сомнений, что уровень защиты Курской АЭС высочайший. «Это не первая моя поездка на Курскую АЭС, я в этом регионе проходил службу в течение десяти лет», - сказал он.

«Для Курской АЭС главное – безопасность. Мы постоянно поддерживаем готовность к действиям в случае возникновения даже самой маловероятной нештатной ситуации, - сообщил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. - При этом мы стараемся работать на опережение, непрерывно модернизируя системы и оборудование, расширяя материально-технический, организационный и иной потенциал. К примеру, в текущем году будет проведена модернизация локальной системы оповещения Курской АЭС, строительство объектов гражданской обороны Курской АЭС-2».

На Курской АЭС ежегодно проходят десятки противоаварийных и противопожарных тренировок и тактико-специальных занятий разного уровня - от цеховых и блочных до общестанционных.