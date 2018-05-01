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В копилку марафона «Мир детства» поступило более 11 миллионов рублей

Сегодня, 08:06
В копилку марафона «Мир детства» поступило более 11 миллионов рублей
С начала года марафон «Мир детства» собрал 11 млн 300 тыс. рублей. Среди жертвователей - обычные куряне и крупные предприятия. Копилку марафона стали пополнять даже школы. Шесть учебных заведений собрали почти 350 тысяч рублей. Сбор средств идет различными способами – деньги переводят на счет марафона «Мир детства», а также собирают с помощью ящиков, установленных в торговых центрах. Все деньги идут на помощь малообеспеченным, тяжелобольным детям, а также на поддержку юных талантов. Кстати, они ко Дню защиты детей получат музыкальные инструменты, сценические костюмы и материалы для творчества. Наиболее активно сбор средств идет в Курске, Железногорске, Щиграх, в Щигровском, Солнцевском, Рыльском, Беловском районах. Напомним, «Мир детства» помогает уже более 10 лет. За это время собрали более 250 млн рублей.

 

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