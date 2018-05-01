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В Курске впервые пройдет «Бизнес-ассамблея»

Сегодня, 08:11
В Курске впервые пройдет «Бизнес-ассамблея»
Сегодня в Курске впервые пройдет «Бизнес-ассамблея». Она посвящена Дню предпринимательства России. Участие в ней примут первые лица города и области, областной Думы, руководители и члены курских общественных организаций, предприниматели. «Бизнес-ассамблея» включает в себя деловую и торжественную часть. В ее рамках состоится биржа b2b-контактов, подписание соглашения о сотрудничестве региональных общественных предпринимательских сообществ. 
Завершится ассамблея вручением наград предпринимателям, которые внесли весомый вклад в развитие бизнеса, а также победителям и участникам конкурса «Женщины бизнеса». Начало «Бизнес-ассамблеи» в 16 часов в здании бывшего кинотеатра имени Щепкина. 

 

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