Через неделю в Курске откроют 8 пляжей

Через неделю, 1 июня, официально откроется купальный сезон. Тогда же будут готовы принять отдыхающих пляжи. В Курске их будет 8. В мэрии сообщили: уже завершилось обследование дна во всех официальных местах купания; установили кабинки для переодевания и туалеты; подготовили спасателей. Горожане с 1 июня могут безопасно отдохнуть на двух пляжах в парке имени 50-летия ВЛКСМ (он же Боевка), «Олимпийском», на Ермошкином озере, в районе «Элеватормельмаш», «Здоровье» у Сеймского моста, в районе стадиона «Локомотив» и на «Городском» у Кировского моста.