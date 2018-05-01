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Через неделю в Курске откроют 8 пляжей

Сегодня, 08:00
Через неделю в Курске откроют 8 пляжей
Через неделю, 1 июня, официально откроется купальный сезон. Тогда же будут готовы принять отдыхающих пляжи. В Курске их будет 8. В мэрии сообщили: уже завершилось обследование дна во всех официальных местах купания; установили кабинки для переодевания и туалеты; подготовили спасателей. Горожане с 1 июня могут безопасно отдохнуть на двух пляжах в парке имени 50-летия ВЛКСМ (он же Боевка), «Олимпийском», на Ермошкином озере, в районе «Элеватормельмаш», «Здоровье» у Сеймского моста, в районе стадиона «Локомотив» и на «Городском» у Кировского моста.

 

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