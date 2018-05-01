В Московской области построят инновационное предприятие для инвалидов

В Санкт-Петербурге прошел XXII Международный экономический форум, где было подписано соглашение между Научно-производственным объединением «Доступная среда», представителем которой стал А.Ю. Рявкин, и Правительством Московской области, в лице которой выступал губернатор А.Ю. Воробьев. Информацию об этом событии предоставила пресс-служба Правительства Московской области.

В рамках этого сотрудничества было решено организовать предприятие по производству технических средств реабилитации для инвалидов на территории Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна», пишет tass.ru.

По словам Александра Рявкина, новое учебно-производственное предприятие займет более 24 тысяч квадратных метров, а на его территории начнут выпускать современные средства, предназначенные для реабилитации инвалидов по зрению, слуху, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также в производство запустят системы навигации и ориентирования для людей с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что по всем направлениям будет задействовано более 160 человек.

Помимо этого на территории данного комплекса появится четвертый в нашей стране учебный центр реабилитации для слепых и слабовидящих людей. Он станет одним из самых важных звеньев в дальнейшей адаптации и интеграции людей с данными ограничениями в современное общество благодаря применению новейших современных разработок в области информационных технологий. При этом центр позволит проводить качественную подготовку будущих специалистов по работе с инвалидами по зрению в сфере культуры и спорта.

В данный проект уже инвестировано более 1 млрд рублей, что создает реальную перспективу обеспечить наиболее незащищенный слой населения – граждан с ограниченными возможностями, полностью российскими разработками.