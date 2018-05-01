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Сегодня утром на улице Энгельса сгорела маршрутка

Сегодня, 11:31
Сегодня утром на улице Энгельса сгорела маршрутка
Сегодня около 9 часов утра на улице Энгельса Курска загорелась маршрутка «Форд». По словам очевидцев, микроавтобус ехал по маршруту «Волокно — Железнодорожный вокзал». Перед поворотом на улицу Дзержинского из-под капота повалил дым, появились языки пламени. Через считанные минуты «Форд» уже пылал. Всех пассажиров автобуса оперативно эвакуировали, поэтому никто не пострадал. Машины служб быстрого реагирования появились на месте происшествия буквально через три минуты, однако автобус сгорел практически дотла. Причины происшествия выясняются. 

 

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