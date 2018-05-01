Нетрезвый курянин, травмировавшийся на работе, останется без выплат

Эта весна принесла традиционное увеличение количества несчастных случаев на производстве в Курской области. Начало активных работ в сельском хозяйстве, строительстве и других сферах за 3 месяца отметилось серией ЧП, в результате которых 15 человек получили тяжелые травмы, еще двое погибли. Для сравнения: прошлой весной произошло 9 тяжелых несчастных случаев и один смертельный.

Среди последних происшествий этого года - перелом бедра, полученный 11 апреля разнорабочим одного из сельхозпредприятий Большесолдатского района. Там во время разгрузки на ногу 52-летнему мужчине упал мешок с удобрениями. 27 апреля ЧП произошло на хлебокомбинате Дмитриева. Во время погрузки семечек подсолнечника со склада в автомобиль обе руки 32-летнего мастера элеватора затянуло в механизм транспортера. Финал этой трагедии описан в медицинской документации – «травматическая ампутация верхних конечностей». 7 мая в деревне Ржава Фатежского района подсобный рабочий сельхозпредприятия заливал воду в бочку, установленную на автомобиле КамАЗ. Потеряв равновесие, 40-летний мужчина упал с 4-метровой высоты. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, а также переломы ключицы, ребер, костей таза.

Особняком стоит ЧП, случившееся 28 апреля в День охраны труда в Железногорском районе. 31-летний оператор сектора откорма бройлеров птицефабрики два раза упал с высоты собственного роста сначала на кафельный пол, а затем на бетонную площадку, получив перелом лобной кости и ушиб головного мозга. В данном случае пострадавший вряд ли может рассчитывать на помощь от соцстраха, поскольку есть сведения о том, что в момент падения он был нетрезв.

Что касается всех остальных тяжелых несчастных случаев, признанных страховыми, Курское отделение ФСС финансирует лечение и реабилитацию пострадавших, а также гарантирует положенные по закону выплаты.



