Алиментщика оштрафовали за попытку убежать от приставов

Уроженец Сызрани Самарской области, живущий сейчас в Курске, задолжал своим несовершеннолетним детям более 100 тыс. руб. Алиментщик скрывался от судебных приставов, по повесткам не являлся и никаких попыток погасить долг не предпринимал. Рано утром приставы увидели выходившего из комнаты общежития молодого человека. Убедившись в том, что это и есть должник, сотрудники сообщили цель своего визита. В ответ посыпались «клятвенные» обещания о самостоятельной явке в отдел судебных приставов и просьбы отпустить в связи с возможным опозданием на работу. Судебные приставы предложили мужчине проследовать к служебному автомобилю, но должник решил сбежать. Однако это ему не удалось. Мужчину доставили в отдел судебных приставов. За попытку сбежать должника оштрафовали на 1 тысячу рублей. За неуплату алиментов составили еще один протокол. Суд приговорил должника к 20 часам обязательных работ.



