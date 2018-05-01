На проспекте Победы из горящей многоэтажки эвакуировали 7 человек

24 мая на пульт диспетчера «Службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Победы. Очевидцы сообщили, что на 17 этаже наблюдается сильное задымление. На место происшествия направились пожарные четырех частей. Прибывшие огнеборцы после оценки ситуации решили эвакуировать жильцов из соседних квартир на 17 этаже. Всего на улицу вывели 7 человек. В квартире, где произошло возгорание, жильцов не было. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, источник находился в одной из комнат «двушки». Огонь оперативно потушили, обошлось без пострадавших. Причины и ущерб от пожара устанавливаются.































