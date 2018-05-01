Под Курском за грязь и антисанитарию оштрафован убойный цех

Специалисты Россельхознадзора побывали с внеплановой проверкой в убойном цехе, расположенном в Курском районе. Как сообщили в ведомстве, ревизоры обнаружили множество нарушений - всюду были грязь и антисанитария. Так, например, сотрудники даже не позаботились о том, чтобы убрать навоз на базе предубойного содержания животных. А содержимое желудочно-кишечного тракта разделываемых туш могло попасть на само мясо. У въезда на предприятие не было дезбарьера, отсутствовали специальные контейнеры с маркировкой «утиль» и «уничтожение», негде было даже помыть и продезинфицировать фартуки и нарукавники рабочего персонала.

Курский районный суд постановил привлечь юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей.



