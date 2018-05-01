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Курянам расскажут, как не терять детей

Сегодня, 12:47
Курянам расскажут, как не терять детей
Сегодня Международный день пропавших детей. В Курске и Железногорске не останутся в стороне от этой даты. Завтра, 26 мая, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Курск» расскажут родителям что делать, чтобы ребенок не потерялся, и как себя вести, если беда все же произошла. Раздадут памятки с рекомендациями о правильном поведении в опасных ситуациях. Для детей устроят конкурсы на тему безопасности. В программе праздника — концерт творческих коллективов. А завершится все символическим запуском шаров в память о пропавших и погибших детях. Мероприятия в Курске на Театральной площади начнутся в 15 часов. В Железногорске перед кинотеатром «Русь» — в 16 часов.

 

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