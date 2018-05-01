поиск по сайту
 

Под Курском автомобилистка без прав улетела в кювет

Сегодня, 12:55
Под Курском автомобилистка без прав улетела в кювет
Около 3 часов ночи 24 мая в Обоянском районе автомобилистка без водительских прав попала в ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, 35-летняя женщина села за руль "Рено Логан". Двигаясь по федеральной трассе М-2 "Крым", она не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. Травмы получила сама водитель и ее 26-летний пассажир. Их госпитализировали в Обоянскую ЦРБ. Автомобилистка от прохождения мед.освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказалась - подчеркнули в ГИБДД.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама