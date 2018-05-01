Под Курском автомобилистка без прав улетела в кювет

Около 3 часов ночи 24 мая в Обоянском районе автомобилистка без водительских прав попала в ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, 35-летняя женщина села за руль "Рено Логан". Двигаясь по федеральной трассе М-2 "Крым", она не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. Травмы получила сама водитель и ее 26-летний пассажир. Их госпитализировали в Обоянскую ЦРБ. Автомобилистка от прохождения мед.освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказалась - подчеркнули в ГИБДД.