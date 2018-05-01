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В Курскэнерго стартовали отборочные соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту распределительных сетей

Сегодня, 14:40
В Курскэнерго стартовали отборочные соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту распределительных сетей
На учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра» –«Курскэнерго» в Октябрьском районе Курской области стартовали отборочные соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ. За право называться лучшими спорят специалисты профильных бригад, занявшие первые места на отборочных соревнованиях в своих участках электрических сетей.
В программе соревнований семь этапов: проверка знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, промышленной  и пожарной безопасности; освобождение пострадавшего от действия электрического тока на анкерной железобетонной опоре;  проведение реанимационных действий на манекене-тренажере; замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП 0,4-10 кВ; первичное подключение жилого дома от действующей воздушной линии 0,4 кВ без применения гидроподъемника; расчет и замер сопротивления петли «фаза-ноль» в сети 0,4кВ и выбор автоматического выключателя для защиты линии; тушение пожара на КТП 10 – 0,4 кВ. 
– Это те задачи, которые наши сотрудники решают каждый день и во время аварийно-восстановительных работ, – подчеркивает  начальник управления распределительных сетей  Курскэнерго Георгий Узеринов. – В рамках соревнований они смогут показать свои знания, умения и навыки, обменяться друг с другом профессиональным опытом, чтобы впоследствии использовать его в повседневной деятельности.
Уровень подготовки участников соревнований оценивается  главной  судейской  комиссией  и  бригадами  судей  на  этапах. Бригада – победительница   соревнования   получит  почетное  право  представлять свой район электрических сетей  на финальных соревнованиях  Курскэнерго, которые пройдут в июне. Кроме того, большинством голосов  судей на этапах будут  определены лучшие по профессии.

 

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