Курянка упала под колеса иномарки

Накануне вечером на улице Радищева Курска автомобиль «Киа Соренто» наехал на женщину. По словам очевидцев, она споткнулась и упала прямо под колеса машины. Водитель не успел вовремя затормозить. Женщину с травмами доставили в больницу.

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