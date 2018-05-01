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Маршрутка на Энгельса загорелась из-за короткого замыкания

Вчера, 17:15
Маршрутка на Энгельса загорелась из-за короткого замыкания
 
В МЧС назвали предварительную причину пожара, в результате которого сегодня на улице Энгельса сгорела маршрутка «Форд Транзит». Инцидент произошел около 9 утра. К моменту прибытия огнеборцев автомобиль уже полыхал. К счастью, пассажиров оперативно эвакуировали, поэтому никто не пострадал. Водитель пытался потушить микроавтобус огнетушителем, к нему на помощь пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Однако самостоятельно справиться с огнем не удалось.  Пожар потушили профессиональные спасатели. Машина выгорела практически дотла. По предварительным данным, микроавтобус загорелся из-за короткого замыкания электропроводки в моторном  отсеке.

 

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