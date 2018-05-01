Сегодня в привокзальной части Курска отключат горячую воду

Гидравлические испытания теплосетей, подключенных от котельной 113 квартала, пройдут с 28 мая по 1 июня, — сообщили в курском филиале «Квадры». На это время будет прекращена подача горячей воды потребителям по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьская, Театральная, Интернациональная, Бутко, Западный парк и 2-я Новоселовка. В компании отметили: если в ходе испытаний на тепловых сетях обнаружат повреждения, ремонтные бригады их сразу устранят. Качество ремонта повторно проверят в августе.

Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам.

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам: 8 (4712) 39-48-68 и 58-01-84.