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В Курской области завершается приемка детских лагерей

Вчера, 08:00
В Курской области завершается приемка детских лагерей
Летом в Курской области будут работать 22 детских загородных лагеря и 287 пришкольных площадок. Сейчас спасатели проверяют их противопожарное состояние. Приемку лагерей планируют завершить до 30 мая. Для объектов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, а таких 18, разработаны планы эвакуации детей и персонала. Во всех детских лагерях из числа персонала созданы добровольные пожарные дружины. При повышении класса пожарной опасности в районе урочища Моква, где размещается 12 лагерей, создадут отдельный временный пост. Также планируется патрулирование с привлечением пожарно-спасательных расчетов на мотоциклах.

 

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