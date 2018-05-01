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В Курске начинается второй сезон «Зоны газона»

Вчера, 08:01
В Курске начинается второй сезон «Зоны газона»
В Курске на этой неделе откроется второй сезон образовательного проекта «Зона газона». Это проект в формате образовательных пикников, когда люди отдыхают и одновременно расширяют свой кругозор, общаясь со спикерами, представляющими различные сферы деятельности. Первый образовательный пикник пройдет 29 мая в 18.30 на Боевке. В этот день организуют несколько площадок: «Путешествия», «Актерское искусство», «Дачное искусство» и «Детская площадка». Будут работать торговые и сувенирные лавки, аниматоры, диджеи, организована фотозона, выступят творческие коллективы. Гостям советуют гостям взять с собой пледы для комфортного обустройства на траве.

 

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