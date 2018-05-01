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Курскэнерго в 2018 отремонтирует свыше двух тысяч километров линий электропередачи

Вчера, 11:34
Курскэнерго в 2018 отремонтирует свыше двух тысяч километров линий электропередачи
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приступили к реализации основных мероприятий ремонтной программы 2018 года. Энергетики начинают массовые ремонтные работы после завершения осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации нуждающееся в ремонте оборудование без риска для потребителей.
Согласно плану, в текущем году Курскэнерго выполнит ремонт оборудования на 45 подстанциях (ПС) 35 – 110 кВ, отремонтирует 421 трансформаторную подстанцию и свыше 2 тысяч километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи. С целью снижения риска технологических нарушений, вызванных падением деревьев на провода, от древесно-кустарниковой растительности будут расчищены 773 га просек ВЛ. В общей сложности на выполнение ремонтной программы Курскэнерго 2018 года будет направлено около 350 млн рублей.
В числе крупных и значимых объектов филиала, где в нынешнем будет проведен ремонт оборудования - подстанций «Прибор», «Центральная», «Щигры», «Конышевка», «Восточная». 
Подстанции «Прибор» и «Центральная» питают Центральный и Северо-Западный районы города Курска, где проживают более 250 тысяч человек. Подстанции «Щигры», «Конышевка», «Восточная» обеспечивают электроснабжение города Щигры, поселков Конышевка и Касторное, в том числе более 60 предприятий, включая крупные.
Также в 2018 году Курскэнерго проведет ремонт воздушных ЛЭП 35-110 кВ «Суджа – Льгов» с отпайкой на ПС «Черемошки» и «Железногорская – Заводская- 2», что позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей северных районов Курской области.
«Ремонт оборудования, который мы выполняем в рамках ремонтной программы, позволяет пройти зимний максимум нагрузок без перерывов в электроснабжении потребителей», – подчеркнул заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Муратов.

 

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