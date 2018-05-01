На железнодорожном вокзале Курска ловили должников

Судебные приставы совместно с сотрудниками Курского линейного отдела МВД России на транспорте провели рейд «Должник». Пассажиров и посетителей Железнодорожного вокзала проверили на наличие задолженности. Также приставы рассказывали о возможностях сервиса «Банк данных исполнительных производств» и способах оплаты задолженности. Во время рейда с должников взыскали 33 тысячи рублей, 20 человек предоставили квитанции об оплате задолженностей. В службе судебных приставов напомнили об ответственности за неуплату административного штрафа. Оплатить его следует в течение 60 дней. В противном случае это обернется наложением административного штрафа в двукратном размере, административным арестом до 15 суток или обязательными работами на срок до 50 часов.



