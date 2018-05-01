поиск по сайту
 

На железнодорожном вокзале Курска ловили должников

Вчера, 11:41
На железнодорожном вокзале Курска ловили должников
Судебные приставы совместно с сотрудниками Курского линейного отдела МВД России на транспорте провели рейд «Должник». Пассажиров и посетителей Железнодорожного вокзала проверили на наличие задолженности. Также приставы рассказывали о возможностях сервиса «Банк данных исполнительных производств» и способах оплаты задолженности. Во время рейда с должников взыскали 33 тысячи рублей, 20 человек предоставили квитанции об оплате задолженностей. В службе судебных приставов напомнили об ответственности за неуплату административного штрафа. Оплатить его следует в течение 60 дней. В противном случае это обернется наложением административного штрафа в двукратном размере, административным арестом до 15 суток или обязательными работами на срок до 50 часов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама