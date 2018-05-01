На курских прилавках продавали консервы из курицы под видом свинины

В ходе плановой выездной проверки крупной торговой сети, осуществляющей деятельность на территории Льгова, государственным инспектором Россельхознадзора были отобраны пробы от продукции животного происхождения и направлены для исследования. В консервах из свинины обнаружили ДНК курицы и ДНК крупного рогатого скота, в пробах консервов мясных из говядины - ДНК свиньи. Производители консервов - ПО «Лужский консервный завод», ООО «БалтРыбТех». По итогам проверки за несоблюдение требований Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» отозваны декларации о соответствии продукции, а также к административной ответственности привлечено виновное ответственное лицо – представитель торговой сети. Недоброкачественную продукцию сняли с реализации.



