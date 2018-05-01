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Энергоблок № 1 Курской АЭС отключили для ремонта

Вчера, 12:26
Энергоблок № 1 Курской АЭС отключили для ремонта
27 мая по разрешенной заявке, согласованной с Объединенным диспетчерским управлением энергосистемой Центра и концерном «Росэнергоатом», отключен от сети энергоблок № 1 Курской АЭС. На энергоблоке будут выполнены ремонтные работы на оборудовании контура многократной принудительной циркуляции. Отключение энергоблока выполнено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации - сообщили в Управлении информации и общественных связей Курской АЭС.
В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 3, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. На энергоблоке № 2 с 31 марта выполняется плановый текущий ремонт.
Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

 

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