В Курске открыли памятник погибшему пограничнику Сергею Широбокову

Сегодня 100-летие отмечают Погранвойска России. В Курске на мемориале Павшим установили бронзовый бюст и увековечили имя Сергея Широбокова. Памятник создал заслуженный художник России Владимир Бартенев. На могилу погибшего пограничника пришли представители власти, родственники и сослуживцы. Напомним, 36-летний Сергей Широбоков погиб, защищая границу в селе Теткино рядом с Украиной. Он получил смертельное ранение при столкновении с двумя боевиками в сентябре прошлого года.