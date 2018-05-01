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В Курске открыли памятник погибшему пограничнику Сергею Широбокову

Вчера, 17:05
В Курске открыли памятник погибшему пограничнику Сергею Широбокову
Сегодня 100-летие отмечают Погранвойска России. В Курске на мемориале Павшим установили бронзовый бюст и увековечили имя Сергея Широбокова. Памятник создал заслуженный художник России Владимир Бартенев. На могилу погибшего пограничника пришли представители власти, родственники и сослуживцы. Напомним, 36-летний Сергей Широбоков погиб, защищая границу в селе Теткино рядом с Украиной. Он получил смертельное ранение при столкновении с двумя боевиками в сентябре прошлого года.

 

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