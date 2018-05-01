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Около 900 курян сдавали ЕГЭ по географии и информатике

Вчера, 18:02
Около 900 курян сдавали ЕГЭ по географии и информатике
Сегодня стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Первый экзамен - по географии и информатике и ИКТ. В Курской области эти предметы сдавали около 900 выпускников. Всего в этом году ЕГЭ напишут около 5100 человек. Наиболее востребованным предметом по выбору в течение последних лет остается обществознание – его сдают более половины всех выпускников. Для проведения ЕГЭ в Курской области создано 47 пунктов проведения экзамена. Весь комплект материалов для участников экзамена, включая бланки, печатают прямо в аудиториях. Все пункты проведения экзамена оснащены переносными средствами подавления сигнала мобильной связи, системами видеонаблюдения и металлодетекторами. Охрана общественного порядка обеспечивается сотрудниками УМВД, организовано дежурство медицинских работников. 

 

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