Около 900 курян сдавали ЕГЭ по географии и информатике

Сегодня стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Первый экзамен - по географии и информатике и ИКТ. В Курской области эти предметы сдавали около 900 выпускников. Всего в этом году ЕГЭ напишут около 5100 человек. Наиболее востребованным предметом по выбору в течение последних лет остается обществознание – его сдают более половины всех выпускников. Для проведения ЕГЭ в Курской области создано 47 пунктов проведения экзамена. Весь комплект материалов для участников экзамена, включая бланки, печатают прямо в аудиториях. Все пункты проведения экзамена оснащены переносными средствами подавления сигнала мобильной связи, системами видеонаблюдения и металлодетекторами. Охрана общественного порядка обеспечивается сотрудниками УМВД, организовано дежурство медицинских работников.