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В Суджанском районе в ДТП погиб подросток на велосипеде

Вчера, 19:44
В Суджанском районе в ДТП погиб подросток на велосипеде
Сегодня около 16 часов в Суджанском районе насмерть сбили подростка на велосипеде. 41-летний водитель ВАЗовской «десятки» допустил наезд на 13-летнего мальчика, ехавшего во встречном направлении. Ребенок скончался на месте. После аварии автомобилист съехал в кювет. Полицейские  выясняют все обстоятельства случившегося. Добавим, за последние несколько дней это уже вторая авария, которая унесла жизнь ребенка. 26 мая под колеса ВАЗа в том же Суджанском районе попала 9-летняя девочка, внезапно выбежавшая на дорогу. От полученных травм она скончалась в больнице.

 

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