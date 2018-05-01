В Суджанском районе в ДТП погиб подросток на велосипеде

Сегодня около 16 часов в Суджанском районе насмерть сбили подростка на велосипеде. 41-летний водитель ВАЗовской «десятки» допустил наезд на 13-летнего мальчика, ехавшего во встречном направлении. Ребенок скончался на месте. После аварии автомобилист съехал в кювет. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Добавим, за последние несколько дней это уже вторая авария, которая унесла жизнь ребенка. 26 мая под колеса ВАЗа в том же Суджанском районе попала 9-летняя девочка, внезапно выбежавшая на дорогу. От полученных травм она скончалась в больнице.