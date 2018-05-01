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Завтра в северной части Курска отключат холодную воду

Вчера, 08:14
Завтра в северной части Курска отключат холодную воду
Завтра, 30 мая, в северной части Курска отключат холодную воду. Как рассказали в Водоканале, в среду с 8 утра до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды на проспекте Победы с прилегающими улицами, улицах Триумфальная, Рябиновая с прилегающими, а также по адресам: ул. Карла Маркса, 72/20, 72/21, 72/22. 
Специалисты водоканала рекомендуют курянам, проживающим по указанным адресам, сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационным организациям произвести в этот период ремонт водопроводных сетей.
Справки по телефону 70-06-14.

 

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