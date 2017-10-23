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2 курских выпускника выбрали ЕГЭ по испанскому языку

Вчера, 08:16
2 курских выпускника выбрали ЕГЭ по испанскому языку
Стартовал основной этап проведения ЕГЭ, он продлится до 2 июля. В понедельник выпускники сдавали первый экзамен. Это был предмет по выбору – география или информатика. В Курской области их в общей сложности сдавали более 900 выпускников. Всего же в этом году писать ЕГЭ в регионе будут более 5 тысяч человек. Наиболее востребованным предметом по выбору остается обществознание – его сдают более половины всех выпускников (3367). Физика (1635), история (1483), биология (1344) также пользуются популярностью среди участников ЕГЭ. Химию выбрали 812 курских выпускников, английский язык (письменно) - 548, английский язык (устно) - 530, литературу - 516. 18 одиннадцатиклассников решили сдать немецкий язык письменно, 16 – устно,7 человек - французский язык письменно, 5 – устно. По одному выпускнику сдают испанский язык письменно и устно. Для проведения ЕГЭ в Курской области создано и оснащено специализированным оборудованием 47 пунктов проведения экзамена. Они расположены на базе общеобразовательных организаций. 

 

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