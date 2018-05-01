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Фестиваль «Соловьиная трель» под Курском продлится три дня

Вчера, 08:17
Фестиваль «Соловьиная трель» под Курском продлится три дня
С 1 по 3 июня в Курчатовском районе проведут фестиваль «Соловьиная трель». Играть будут фолк, джаз, кантри, бард-рок. Для этого организуют  две площадки: главная сцена под парашютом —  молодежное направление, и малая сцена «Струны души», где прозвучит классическая авторская песня. В этом году приедут гости из дальнего зарубежья —  Чехии, Польши, США, Украины, Белорусии. В списке приглашенных музыкантов уже 34 пункта, это только те, кто подтвердил участие. Помимо музыки, в программе катание на воздушном шаре. На главной сцене пройдут занятия йогой на природе, зумба. Реконструкторы устроят бои на мечах, для участия в них приедут 7 клубов из 6 городов. 

 

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