В курском музее готовят экспозицию об иконе «Знамение»

Музейные работники готовят новую экспозицию, посвященную чудотворной иконе «Знамение». Как рассказала директор Курского краеведческого музея Ирина Лоташова, в течение года специалисты совместно с историко-культурным центром «Коренная пустынь» ведут поиск новых сведений, документов, связанных с историей курской святыни и знаменитого крестного хода. Краеведческим музеем приобретены иконы «Знамение», выполненные в различной технике. Также курский музей получил возможность воспроизведения в натуральную величину знаменитой картины Ильи Репина «Крестный ход в Курской губернии». В экспозицию войдут и видеосъемка современного крестного хода, Коренской ярмарки и видов Коренной пустыни.















