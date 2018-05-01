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В курском музее готовят экспозицию об иконе «Знамение»

Вчера, 08:18
В курском музее готовят экспозицию об иконе «Знамение»
Музейные работники готовят новую экспозицию, посвященную чудотворной иконе «Знамение». Как рассказала директор Курского краеведческого музея Ирина Лоташова, в течение года специалисты совместно с историко-культурным центром «Коренная пустынь» ведут поиск новых сведений, документов, связанных с историей курской святыни и знаменитого крестного хода. Краеведческим музеем приобретены иконы «Знамение», выполненные в различной технике. Также курский музей получил возможность воспроизведения в натуральную величину знаменитой картины Ильи Репина «Крестный ход в Курской губернии». В экспозицию войдут и видеосъемка современного крестного хода, Коренской ярмарки и видов Коренной пустыни. 

 

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